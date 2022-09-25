Seçim Kanunu'nun iptal istemi, Anayasa Mahkemesi gündeminde - Son Dakika
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Seçim Kanunu'nun iptal istemi, Anayasa Mahkemesi gündeminde

25.09.2022 11:07
Seçim Kanunu'nun iptal istemi, Anayasa Mahkemesi gündeminde

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.

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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim Kanunu'nun iptal istemi, Anayasa Mahkemesi gündeminde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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