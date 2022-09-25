CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seçim Kanunu'nun iptal istemi, Anayasa Mahkemesi gündeminde - Son Dakika

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