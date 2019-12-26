Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan... - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan...

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan..., System.String[]

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia'nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6'ya karşı 10 oy ile alındı. - ANKARA

Anayasa Mahkemesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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