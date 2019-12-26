Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan... - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye 'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia'nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6'ya karşı 10 oy ile alındı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor

Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu