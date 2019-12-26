Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan... - Son Dakika

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan...
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia'nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6'ya karşı 10 oy ile alındı. - ANKARA
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