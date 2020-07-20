Anayasa Mahkemesi gündemi - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi gündemi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Temmuz Perşembe günü, gündem toplantısında Çoklu Baro Düzenlemesini Öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemi ile eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu...

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Temmuz Perşembe günü, gündem toplantısında Çoklu Baro Düzenlemesini Öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemi ile eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele alacak.

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Yüksek Mahkeme, 23 Temmuz'daki gündem toplantısından önce, MİT tırları davasında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüşecek.

Hakkındaki mahkumiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşen CHP'li Berberoğlu, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi aynı gün, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini yapacak. CHP, kanunun 21 maddesinin iptalini istemişti.

Aynı gün yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı diğer başvurunun da incelemesi yapılacak. CHP, kanunun bekçilere geniş ve keyfiliğe açık yetkiler tanıdığını öne sürerek kanunun 7 maddesinin iptalini istemişti.

Genel Kurul, ilk incelemeler sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmezse iptal istemlerini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi gündemi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:01 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:37 Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:13 110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
15:01
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
14:37
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 04:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesi gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]