Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığına iade etti - Son Dakika

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, HDP'nin kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine karar verildiği belirtildi. İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E.2021/1 (Siyasi Parti Kapatma), K.2021/1 sayılı kararıyla, Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle düzenlenen 17/3/2021 tarihli ve 36321649/2021/1 sayılı iddianamenin Ceza Muhakemesi Kanunu 'nun 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi. - ANKARA

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