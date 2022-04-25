Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

25.04.2022 16:20
Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Anayasa Mahkemesinin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesinin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Arslan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Arslan, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 60. yılı vesilesiyle bir kez daha manevi huzurundayız. En büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti'ni Anayasa'da ifadesini bulan insan haklarına dayanan demokratik bir hukuk devleti olarak yaşatmak ve geleceğe taşımak ana gayemizdir. Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlükleri koruma görevini hak eksenli yaklaşımla her şart altında yerine getirmenin gayreti içindedir. Bu duygularla kurtuluş mücadelesinin önderini, gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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