Anayasa Mahkemesi için başkanlık seçimi yarına kaldı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.

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