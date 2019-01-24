Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi için başkanlık seçimi yarına kaldı

Anayasa Mahkemesi için başkanlık seçimi yarına kaldı

44 dakika önce

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Anayasa Mahkemesi için başkanlık seçimi yarına kaldı, System.String[]
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:47 

Ekonomi
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