Anayasa Mahkemesi için başkanlık seçimi yarına kaldı
44 dakika önce
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda başkanlık seçimi için bugün yapılan oylamalarda hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:47
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