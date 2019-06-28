Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi internet sitesinde hak ihlali başvurularında ihsas-ı red iddiası
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Anayasa Mahkemesi internet sitesinde hak ihlali başvurularında ihsas-ı red iddiası

1 saat önce

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığından ihraç edilen Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen ve hukuk devletlerinde yasak olarak tanımlanmış uygulamaların yer aldığını öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi internet sitesinde hak ihlali başvurularında ihsas-ı red iddiası, System.String[]
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığından ihraç edilen Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen ve hukuk devletlerinde yasak olarak tanımlanmış uygulamaların yer aldığını öne sürdü.

Mazılıgüney'in sosyal medyada iddialarını paylaşması sonrası AYM'nin internet sitesine Türkiye'den erişim durdu. Siteye girmek isteyenler "Sunucu erişimde sorun yaşanmaktadır" uyarısı ile karşılaşıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:23 
Anayasa Mahkemesi, Dünya
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