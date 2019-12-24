Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

TBMM'de 26 Temmuz 2018'de kabul edilen bedelli askerliğe yönelik düzenlemenin de olduğu torba kanunda Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme de yer alıyordu. Bu madde ile "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri..." yap-işlet-devret modeli kapsamına alındı.

CHP, bu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugün yaptığı gündem toplantısında, CHP'nin Kanal İstanbul Projesi ile ilgili başvurusunu da esastan görüşerek karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle düzenlemenin iptal istemini reddetti ve Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

İptali istenen madde

Torba kanunla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un kapsamını içeren 2. maddesine "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresi eklenerek, madde, "Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, ..... Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinde .... öngörülen yapı ve tesislerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar." şeklinde düzenlenmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar
CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi

Son Dakika Haberleri
00:11 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Son Dakika
00:10 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:10 Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:10 Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]