Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak... - Son Dakika

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Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak...
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:08 Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
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