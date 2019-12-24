Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak... - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak...

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak..., System.String[]

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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