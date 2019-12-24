Son Dakika › Güncel › Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin... - Son Dakika
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin...
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar