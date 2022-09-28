Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Kaynak: AA

Kürdistan Özgürlük Partisi, Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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