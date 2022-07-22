Anayasa Mahkemesi, Millet İttifakı'nın 'Millet' İbaresini Kullanmaması İçin Yapılan Başvuruyu Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Anayasa Mahkemesi, Millet İttifakı'nın 'Millet' İbaresini Kullanmaması İçin Yapılan Başvuruyu Reddetti

22.07.2022 12:01
Anayasa Mahkemesi, Millet İttifakı'nın 'Millet' İbaresini Kullanmaması İçin Yapılan Başvuruyu Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi’nin ‘millet’ ibaresinin Millet İttifakı’nca kullanılmaması için yaptığı başvuruyu reddetti. Bir siyasi partinin başka bir partinin ismini karışıklığa yol açmamak şartıyla kullanmasında yasal bir engel olmadığına dikkat çekilen AYM kararında, “Başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kurulu’na verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez” dendi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin 'millet' ibaresinin Millet İttifakı'nca kullanılmaması için yaptığı başvuruyu reddetti. Bir siyasi partinin başka bir partinin ismini karışıklığa yol açmamak şartıyla kullanmasında yasal bir engel olmadığına dikkat çekilen AYM kararında, "Başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kurulu'na verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez" dendi.

AYM, Millet Partisi'nin adında yer alan 'millet' ibaresinin CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi tarafından oluşturulan ittifakça kullanılmasının tedbiren durdurulması ve bu ibarenin kullanılmaması yönünde yaptığı başvuruyu reddetti. Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya'nın başvurusunda, söz konusu ibarenin Millet İttifakı'nca kullanılmasının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96 ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 29. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmüştü.

AYM'nin Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararında, şöyle dendi:

"BİR SİYASİ PARTİNİN İSMİNİN DİĞER BİR SİYASİ PARTİ TARAFINDAN KARIŞIKLIĞA YOL AÇMAMASI ŞARTIYLA KULLANILMASINDA ENGEL YOKTUR"

"Kanunlarda bir partinin siyasi parti siciline kayıtlı başka bir partinin ismini aynen veya iltibasa yol açacak şekilde kullanması yasaklanmıştır. Siyasi parti siciline kayıtlı bir siyasi partinin isminin diğer bir siyasi parti tarafından karışıklığa yol açmaması şartıyla kullanılmasında ise herhangi bir engel yoktur.

"BAŞLAYAN BİR SEÇİM SÜRECİ VE YSK'YA VERİLEN İTTİFAK PROTOKOLÜ OLMADIĞINDAN MİLLET İTTİFAKI UNVANININ HUKUKİ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ"

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ve Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde söz konusu unvan hukuken varlık ve geçerlik kazanacaktır. Anılan hüküm çerçevesinde, başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kurulu'na verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez. Bu kapsamda, hukuken var olmayan bir oluşum ile ilgili Millet Partisi tarafından yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle 'Millet' ibaresinin ittifak ismi olarak kullanılmasının tedbiren durdurulmasına ve bu ismin kullanılamayacağına karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekir.

Millet Partisi'nin isminde yer alan 'Millet' ibaresinin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisince ittifak ismi olarak kullanılmasının tedbiren durdurulmasına ve bu ismin kullanılamayacağına karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına 1/6/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

YORUMLAR
500
Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Millet İttifakı'nın 'Millet' İbaresini Kullanmaması İçin Yapılan Başvuruyu Reddetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
16:34 Twitter'a Elon Musk darbesi! Kullanıcı sayısı artmasına rağmen geliri korkunç şekilde eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi, Millet İttifakı'nın 'Millet' İbaresini Kullanmaması İçin Yapılan Başvuruyu Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement