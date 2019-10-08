Son Dakika Haberleri: Anayasa mahkemesi'nde başkan vekili belli oldu
Son Dakika Güncel Anayasa mahkemesi'nde başkan vekili belli oldu

Anayasa mahkemesi'nde başkan vekili belli oldu

47 dakika önce

ANAYASA Mahkemesi'nde yapılan seçimde Başkan Vekili Recep Kömürcü oldu.

Anayasa mahkemesi'nde başkan vekili belli oldu, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi'nde yapılan seçimde Başkan Vekili Recep Kömürcü oldu.

Anayasa Mahkemesi, Başkan Vekilliği seçiminin sonucuyla ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruda, "30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 8 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçilmiştir" denildi.

Evli ve 2 çocuk babası Recep Kömürcü, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Çorum'da hakim adayı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hakimliği Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunan Kömürcü, 16 Mart 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Kömürcü, Yargıtay 19'uncu Hukuk Dairesinde çalışırken, 4 Aralık 2008 tarihinde Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi Oyuncu Deniz Çakır hakim karşısında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anayasa mahkemesi'nde başkan vekili belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]