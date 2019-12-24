Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.
(İHA)
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