Son Dakika › Dünya › Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı: Yap işlet devret kapsamına alıma itiraz reddedildi - Son Dakika Dünya
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı: Yap işlet devret kapsamına alıma itiraz reddedildi
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
Ayrıntılar geliyor..
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:24
Son Dakika Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar