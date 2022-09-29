Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

29.09.2022 11:13
Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin 8 siyasi partinin 2019 ve 2020 yıllarına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin 8 siyasi partinin 2019 ve 2020 yıllarına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre Yüksek Mahkeme, AK Parti, Yüce Diriliş Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ile Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin 2019, Milli Parti ile As Parti'nin ise 2020'ye ait mali denetimlerini gerçekleştirdi.

Yüksek Mahkemece, AK Parti, Yüce Diriliş Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ile Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin incelenen kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Milli Parti ve As Parti'nin 2020 kesin hesap incelemelerinde ise hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu gerekçesiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Bu iki partinin 2020 kesin hesap denetimlerinin gerçekleştirilemediğinden kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.

YORUMLAR
500
CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde temaslarda bulundu AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde temaslarda bulundu AK Parti'li Elitaş: Ekonomik torba teklifini haftaya Meclis'e sunacağız AK Parti'li Elitaş: Ekonomik torba teklifini haftaya Meclis'e sunacağız
Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:23 Enerji kriziyle burun buruna kalan Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarını çıkarmadan yaptı!
11:23 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Milli futbolcu Burak Yılmaz'dan bomba açıklamalar! Fatih Terim için söyledikleri çok konuşuldu
10:56 Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 12:13:29. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement