AKP Genel Merkezi'nin Personel Harcaması, Cumhurbaşkanlığı'nda Çalışan Memurların Toplam Maaşını Geçti

TAMER ARDA ERŞİN

Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin 2019 yılına ilişkin kesin hesap incelemesine göre, parti genel merkezinin personel harcaması 32 milyon 453 bin 991 lira oldu. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı'nın memur maaşı gideri ise 27 milyon 817 bin 437 liraydı. Yani AKP'nin 2019 yılındaki personel harcaması, Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan memurların toplam maaşının 4 milyon 636 bin 554 lira üstüne çıktı.

Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin 2019 yılı kesin hesabında yaptığı incelemenin sonucu Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre; AKP'nin 2019 yılındaki toplam gelirleri 540 milyon 575 bin 756 lira, giderleri ise 552 milyon lira oldu.

AKP'nin Genel Merkezi'nin 2019 yılındaki gelirlerinin toplamı 383 milyon 497 bin 404 lira olarak kayıtlara geçti. Bu gelirlerin 335 milyon 553 bin 239 lirası devlet yardımlarından ve 46 milyon 245 bin 498 bin lirası da partinin mal varlığı gelirlerinden oluştu.

Partinin il örgütlerinin gelirler toplamı ise 157 milyon 78 bin 352 lira oldu. Bu gelirlerin 2 milyon 978 bin 217 lirası yıllık üye aidatından, 8 milyon 211 bin 172 lirası aday adaylığı özel aidatından ve 102 milyon 893 bin 400 lirası da genel merkez yardımlarından oluştu.

PERSONEL HARCAMASI CUMHURBAŞKANLIĞI'NI GEÇTİ

AKP'nin Genel Merkezi'nin giderleri de 366 milyon 995 bin 413 lira oldu. Bu tutarın 32 milyon 453 bin 991 lirası personel harcaması olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan memurların toplam maaşı ise 27 milyon 817 bin 437 liraydı. Yani AKP'nin personel harcaması, 2019 yılında, Cumhurbaşkanlığı'ndaki memurların toplam maaşının 4 milyon 636 bin 554 lira üstüne çıktı. AKP'nin il örgütlerinin personel harcaması ise Cumhurbaşkanlığı'nın memur harcamasına yaklaştı. 81 il örgütünün personel harcaması 18 milyon 142 bin 538 lira oldu.

AKP'nin toplam personel harcaması ise 50 milyon 596 bin 529 lira. Bu miktar, Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan memurlara ödenen paranın iki katını yaklaştı ve 22 milyon 779 bin 92 lira üstüne çıktı.

AKP Genel Merkezi'nin haberleşme gideri 1 milyon 257 bin 620 lira; ısınma, aydınlatma ve temizlik gideri 5 milyon 284 bin 186 lira, temsil ve ağırlama gideri 1 milyon 278 bin 390 lira, seyahat gideri 3 milyon 455 bin 44 lira, taşıma ve vasıta gideri 2 milyon 981 bin 534 lira, basın yayın gideri 12 milyon 192 bin 45 lira ve seçim gideri 166 milyon 861 bin 704 lira oldu.

BASIN YAYINA ISINMA VE AYDINLANMADAN DAHA FAZLA PARA HARCANDI

AKP Genel Merkezi'nin harcamaları güne bölündüğünde, basın ve yayına harcanan para ısınma, aydınlatma ve temizliğe harcanan miktarın iki katını aştı. AKP Genel Merkezi'nin günlük ısınma, aydınlatma ve temizlik gideri 14 bin 477 lira, seyahat gideri 9 bin 465 lira, basın yayın gideri 33 bin 402 lirayı buldu.