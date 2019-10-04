Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski...

45 dakika önce

Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski..., System.String[]

Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sırrı Süreyya Önder'in avukatı tahliye kararının yazıldığını duyurdu
Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın Son Dakika: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]