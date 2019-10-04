Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski...
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Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi. Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
Sırrı Süreyya Önder'in avukatı tahliye kararının yazıldığını duyurdu Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü