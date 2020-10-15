Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum

15.10.2020 21:26
Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum, System.String[]

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine hedef olan Anayasa Mahkemesi'yle ilgili tepkileri hayretle karşıladığını söyledi. Gül ayrıca, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" mesajını da yanlış bulduğunu söyledi.

Son dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Anayasa Mahkemesi'yle ilgili eleştiriler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e soruldu. Gül," Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü kararlarına 'evet' diyen üyeleri saldırı altında, hayretle karşılıyorum" dedi.

Gül ayrıca, sosyal medyada "Işıklar yanıyor" mesajını paylaşan AYM Üyesi Engin Yıldırım'a da "Yüksek yargı mensuplarının veya herhangi bir hâkimin siyasi görüşlerini, polemikli görüşlerini sosyal medya vasıtasıyla paylaşmasını çok yanlış bulurum." dedi.

"ESKİ AYM, BENİM 2 PARTİMİ KAPATTI"

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Gül, AK Parti'den önceki AYM'nin durumunu özetleyerek şöyle konuştu: "Yasakçı bir Anayasa Mahkemesi vardı Türkiye'nin. Partileri kapatan, insan hakları standartlarını adeta bir üçüncü dünya ülkesine yakışır şekilde tutan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hiç kaale almayan, dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi vardı. Fikir özgürlüğü, vicdan özgürlüğü çok daralıyordu."

Çok militan bir laiklik anlayışından dolayı 20 yaşındaki kız çocuklarına başörtüsüyle üniversiteye girmeyi yasak etmişti, yayınladığı, aldığı içtihat kararlarıyla. Böyle bir mahkeme benim iki partimi de kapattı. AK Parti iktidardayken, çoğunluğu varken bir oyla kapatılmaktan kurtuldu. Yani Tayyip Bey, birçok önemli insan yasaklı hale gelmekten bir oyla kurtuldu. O zamanki Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın bile kıymeti bilinmedi. Bir oyla AK Parti kapatılmaktan kurtuldu, böyle bir Anayasa Mahkemesi vardı."

"ÖZGÜRLÜKÇÜ DAVRANIYOR DİYE HÜCUM EDİLİYOR"

"O zamanki Anayasa Mahkemesi'yle bugünkü Anayasa Mahkemesi'ni karşılaştırdığımızda, bugünkü özgürlükçü davranıyor diye hücum ediliyor. Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatlarıyla karar veriyor diye üstüne gidiliyor ve Anayasa Mahkemesi'ne hücum ediliyor.

AYM'nin bütün özgürlükçü kararlarına 'evet' diyen üyeleri saldırı altında. Anayasa Mahkemesi Başkanı bütün kararlarda gayet istikrarlı bir şekilde özgürlükçü durmuş. Mahkeme üyesi hakim; gözü kapalı hareket eder, o kim bu kim diye değil, olaya bakar. Bu olay AK Parti'yle ilgili olur, bu olay Cumhuriyet Halk Parti'siyle ilgili olur, bu olay Enis Berberoğlu'yla ilgili olur veya bu olay başkasıyla ilgili olur. Önemli olan olayı değerlendirmesi, olayları özgürlükçü değerlendiriyorlar diye AYM'yi bugün yerden yere vurmayı hayretle karşılıyorum açıkçası."

"TENKİT ETTİK AMA SALDIRMADIK"

"Mahkemenin çoğunluğuna baktığınızda, benim atadıklarım var, Tayyip Bey'in atadıkları var. Ayrıca AYM ülke için sigorta. Şu açıdan sigorta, yürütme, idare, hükümetler yanlışlar yapabilirler. Bazen çok öfkeyle hareket edebilirler. Ama olay soğuduktan sonra bunun Anayasa Mahkemesi gibi bir mahkeme tarafından düzeltilmesi hükümetlerin de işine gelir. Dolayısıyla bu kıymeti bilmek lazım.

Bizim partimiz kapatıldı, benim Cumhurbaşkanlığı'mla ilgili malum kararlar alındı, tenkit ettik ama bu kadar, böyle saldırmadık açıkçası. Bunu çok üzücü olarak görüyorum. Bu mahkemenin vazifeleri, görevleriyle ilgili 146. Madde bizim zamanımızda çıktı, yani AK Parti hükümeti bu maddeyi hazırladı, Meclis'e getirdi. Ben de Cumhurbaşkanı olarak Meclis'ten geçince, referanduma gönderdim. Neye itiraz ediliyor."

"NE OLDU DA AYM ÜYELERİNE HÜCUM EDİLİYOR"

"Bireysel başvuru hakkıyla hepimiz övündük, Anayasa'da aynen şöyle söylüyor: "Herkes Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında herhangi bir kişinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir.

Bunu Anayasa maddesi yapmışız biz. Şunu da hatırlatmak isterim, bu Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisini çözdü. Vaktiyle genelkurmay başkanından birçok subaylara, birçok profesör, birçok gazeteci, Silivri'den, Ankara'daki Sincan'dan eğer çıktılarsa, bundan çıkış yolunu AYM sağladı. AYM o zaman bireysel başvuru hakkını yürürlüğe koydu. O zaman Cumhurbaşkanı olarak çok destek verdim kendilerine, görüşmeler yaptım, cesaretle bunu yapın dedim, Türkiye'nin çıkışı ancak bu, bu şekilde bireysel başvuruyla Türkiye'yi siz düzlüğe çıkartırsınız ve o şekilde hepsi çıktı. Şimdi bunları AK Parti vaktiyle yaptı, bunlarla övünüyorduk. Şimdi ne oldu da Anayasadaki görevleri yapan Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine hücum ediliyor."

"YÜKSEK YARGI ÜYESİ GÖRÜŞLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMAZ"

"Bu bağlamda şunu da söylemek isterim. Yüksek yargı mensuplarının veya herhangi bir hâkimin siyasi görüşlerini, polemikli görüşlerini sosyal medya vasıtasıyla paylaşmasını çok yanlış bulurum. Buna çok yüksek seviyedeki devlet görevlilerini de eklerim. Devletin yüksek kademelerinde görevli memurların, hakimlerin, savcıların, bunları asla yapmaması lazım. Ama burada gördüğüm kadarıyla özgürlükçü zihniyete saldırılıyor. Bunu çok yanlış buluyorum. Anayasa'nın 153. Maddesi çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin kararları Resmi Gazete yayımlanınca, Yasama yani Meclis'i yani yürütmeyi Hükümeti, yargı organlarını idari makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor."

"KAOSA FIRSAT VERMEMEK GEREKİR"

"Anayasa Mahkemesi'nin kararına hoşlanmadığınız bir karardan dolayı uymazsanız yarın başka biri başka bir sebepten uymaz. Siz birgün bu kararı tanımazsanız yarın başka birisi başka bir kararı tanımaz. Kaosa fırsat vermemek gerekir. Yanlış bir gelişme. Bu tartışmaları üzüntüyle karşılıyorum. Televizyonlara baktığımda tartışırken hiç kimse yasakçı özgürlükçü ekseni koymuyor. Kimini ben atamışım kimini Tayyip Bey atamış; bunlar konuşuluyor."

"AYM'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMA GÖTÜRMEZ"

"Böyle bir yasakçı zihniyet arayışı içinde olmayı çok yadırgıyorum. Türkiye böyle mi olacaktı? Biz Avrupa halkının tattığı özgürlükleri Türk halkı da yaşasın, tatsın diye uğraşmadık mı? Avrupa halkından daha mı az hürriyeti olsun Türk halkının. Özgürlükçü bir Anayasa Mahkemesi'nin oluşmasıyla ilgili Anayasa değişikliğini referanduma taşıyan bir cumhurbaşkanı olarak da sahipleniyorum. Anayasa Mahkemesi normal hukuk düzeni içinde temyiz mahkemesi değil ama AYM en üst yargı organı. O dönem bireysel başvuru hakkı kime verilsin tartışmaları yapıldığında Yargıtay, 'bunu biz yapalım' dedi. Sonra konuşuldu, bunu AYM yapar dedik ve Anayasa Mahkemesi'ne görevi verdik. AYM'nin üstünlüğü tartışma götürmez."

"EN AZ İTİBAR KAYBEDEN KURUM"

"AYM son yıllarda en az itibar kaybeden kurum açıkçası. Bunun kıymetini hükümetin bilmesi lazım. Hükümet bazen öfke ile hareket edebilir, bazen şartlar öyle gerektirir, bazı yanlışları yapabilir siyasetin doğasında olan bir şeyler ama olaylar soğuduğunda bütün bunları düzeltecek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre düzeltecek bir mahkemenin olması hükümetin de çıkarınadır. Anayasa Mahkemesi'nin itibarı hükümetin de Türkiye'nin de itibarıdır."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi son dönemde aldığı kararlar nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekmişti. Son olarak da Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" notuyla AYM binasının fotoğrafını paylaşması eleştirilerin dozunu artırdı. Bu paylaşımda darbe iması yapıldığı iddia edilirken sosyal medyada gündeme gelen olay eleştirilerin hedefinde yer aldı. Yıldırım, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemişti.

ERDOĞAN DÜZENLEME SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" derken, "AYM'de düzenleme yapılacak mı?" şeklindeki soruya da "İnşallah" diyerek cevap verdi.

MUHALEFET DE ÇOK SERT ÇIKTI

Konuyla ilgili muhalefet kanadından beklenen açıklama ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Hakim ve savcıların vermiş oldukları kararlarla anılmaları gerektiğini belirten Özel, "Siyasi çağrışımlara neden olabilecek bu tip spekülasyonlara neden olabilecek işler görevdeki hakimlerin savcıların işi değildir. Bu tweet'in; tweet'i atana, bulunduğu kuruma, demokrasiye bir katkısı yoktur. Şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AKP döneminde atanmıştır. Paylaşımı yapan Engin Yıldırım, AKP döneminde YÖK kontenjanından gelmiştir. 'Işıkları yanıyor' paylaşımına İçişleri Bakanlığı benzer bir cevap veriyorsa; AKP'nin 18 yılda ülkeyi getirdiği durum ortadadır" ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum

Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım, Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum - Son Dakika


Son Dakika

S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı         
20:41
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Kan grubu Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az         
17:53
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı         
15:27
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 21:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei