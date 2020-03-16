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Anayasa Mahkemesi: "Ülke çapında korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19.03.2020...
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi: "Ülke çapında korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19.03.2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
Anayasa Mahkemesi: "Ülke çapında korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19.03.2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30.03.2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır." - ANKARA
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