Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

18.12.2020 08:12
Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak, System.String[]

Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimde, İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan ilk üç isim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu isimlerden birini AYM üyeliğine atayacak.

Yargıtay, 10 Ocak'ta Burhan Üstün'den boşalacak Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için seçime gitti. Seçime giden süreçte yaklaşık 10 isim, adaylığını açıkladı. Ancak daha sonra bu isimlerden bazıları adaylıktan çekildi. Yargıtay Birinci Başkanlığı seçime bir gün kala adayların kesin listesini Yargıtay üyelerine gönderdi. AYM üyeliği için yaş haddinden emekli olacak Üstün'ün yerine dün Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 5 isim yarıştı.

EN FAZLA OY FİDAN'A

Yeni Şafak'ın haberine göre, 340 oyun kullanıldığı seçimde, en fazla oyu eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve 12. Ceza Dairesi üyesi İrfan Fidan aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca 27 Kasım'da Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, 107 oy aldı. Ayrıca, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy 65, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol 52, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21'i boş çıktı, 15'i geçersiz sayıldı.

ERDOĞAN 3 ADAYDAN BİRİNİ SEÇECEK

Böylece Cumhurbaşkanlığına gönderilecek 3 isim de netleşmiş oldu. Buna göre, AYM'nin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar, en çok oyu alan ilk üç isim olan Fidan, Özsoy ve Erol oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu isimlerden birisini AYM üyeliğine seçecek.

Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

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Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika


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