Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi. - Son Dakika

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Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi.
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Yargıtay üyesi Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:42 Kaynak: İHA
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