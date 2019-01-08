Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Acı Günü

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Acı Günü

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi Üyesi Yusuf Şevki Hakyemez'in dün vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez'in cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Acı Günü, System.String[]
Anayasa Mahkemesi Üyesi Yusuf Şevki Hakyemez'in dün vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez'in cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

Hakyemez için Çaykara ilçe merkezinde düzenlenen törene, oğlu Yusuf Şevki Hakyemez, ailesi ve yakınları ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykam, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede, Yusuf Şevki Hakyemez ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Zühtü Arslan, Çaykara, Trabzon, Anayasa Mahkemesi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi!

CHP'den Aday Olacağı Konuşulan İdris Naim Şahin'le İlgili Açıklama Geldi: Görüşme Süreci Var Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:00:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]