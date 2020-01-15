Anayasa Mahkemesi Wikipedia ile ilgili gerekçeli kararı açıkladı - Son Dakika

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Anayasa Mahkemesi Wikipedia ile ilgili gerekçeli kararı açıkladı
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.
(İHA)
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