Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün... - Son Dakika

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Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün...
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
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