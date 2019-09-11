Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk...
1 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı. - ANKARA
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