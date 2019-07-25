Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreni
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Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreni

1 saat önce

Katılımcıların gelişleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne gelişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.

Katılımcıların gelişleri
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne gelişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.
Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreni
Recep Tayyip Erdoğan, Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:47 Kaynak: AA
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