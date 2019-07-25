Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreni
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Katılımcıların gelişleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne gelişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:47 Kaynak: AA
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