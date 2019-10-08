Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği seçimi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Recep Kömürcü seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım'ın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Seçim sonucunda üye Recep Kömürcü, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirildi.
Kömürcü, 26 Ekim'de Başkanvekilliği görevine başlayacak.
Özgeçmişi
Recep Kömürcü, 3 Nisan 1955 yılında İskilip'te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kömürcü, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Hakim adaylığını Çorum'da sürdüren Kömürcü; sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hakimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.
Yargıtay üyeliğine 16 Mart 2003'te seçilen Recep Kömürcü, 4 Aralık 2008'de Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Recep Kömürcü, evli ve iki çocuk babası.