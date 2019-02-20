Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesinde Üyelik Yemin Töreni - Girişler

Anayasa Mahkemesinde Üyelik Yemin Töreni - Girişler

1 saat önce

-Misafirlerin karşılanması -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üyelik Yemin Töreni'ne katılmak üzere Anayasa Mahkemesine geldi.

-Misafirlerin karşılanması
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üyelik Yemin Töreni'ne katılmak üzere Anayasa Mahkemesine geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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