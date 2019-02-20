Anayasa Mahkemesinde Üyelik Yemin Töreni - Girişler

-Misafirlerin karşılanması

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üyelik Yemin Töreni'ne katılmak üzere Anayasa Mahkemesine geldi.

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Sokağa Serilen Halılar, Ne Kadar Çok Eskirse O Kadar Çok Değer Kazanıyor