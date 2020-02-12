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Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı
6 saat önce
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkeme, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 6 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi'nin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:15
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