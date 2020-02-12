Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı - Son Dakika Dünya

Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı

6 saat önce

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkeme, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 6 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesinden 6 parti hakkında suç duyurusu kararı, System.String[]

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi'nin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:15 
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