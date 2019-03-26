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Anayasa Mahkemesinden CHP Milletvekillerinin Başvurusuna Ret

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesinden CHP Milletvekillerinin Başvurusuna Ret, System.String[]
Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 137 milletvekili tarafından 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 1'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının 27 Aralık 2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesiyle değiştirilen ikinci cümlesiyle ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanundaki "Kurul üyelerinden; 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 yılında görevi sona ereceklerin yerine ise 2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılır." cümlesinin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ve yürürlüğünün durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu değişikliğin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu değişikliğe ilişkin yürürlüğün durdurulması talebinin de reddedildiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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