Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi, 2015'teki Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ardından yaşanan tartışmalar sırasında "MEB içinde yeni bir paralel çete yapılanması" olduğu şeklinde açıklama yaptığı için hapis cezası verilen eğitimcinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, 2015'teki Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ardından yaşanan tartışmalar sırasında "MEB içinde yeni bir paralel çete yapılanması" olduğu şeklinde açıklama yaptığı için hapis cezası verilen eğitimcinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, 2014-2015 yılı TEOG sınavında binlerce öğrencinin birinci olması üzerine kamuoyunda tartışmalar yaşandı.

Eğitimci ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yöneticisi Ali Taştan, tartışmaların yaşandığı dönemde internet üzerinden yayın yapan gazeteye, "TEOG'daki yanlış soruların altından yeni çete iddiası çıktı..." başlığıyla yayımlanan röportaj verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ali Taştan hakkında röportajda kullandığı "TEOG sınavı ile ilgili MEB içinde yeni bir paralel çete yapılanması olduğu" şeklindeki ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine hakkında dava açılan Taştan, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, Taştan'ın hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ali Taştan, karara yaptığı tüm itirazların reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yeniden yargılanacak

Bireysel başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi, Taştan'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, eğitimci ve sendikacı kimliği ile tanınan başvurucunun, basın mensubuna verdiği röportajda, "gündem konusu TEOG sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı içinde yeni bir paralel çete yapılanması olup olmadığı sorularının akıllara geldiğini" ifade ettiği belirtildi.

İlk derece mahkemesinin, "sanığın kullandığı çete ifadesi ile kamu görevlilerine yönelik hakaret suçunun işlendiği" sonucuna vararak, Taştan'a hapis cezası verdiği belirtilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Başvurucunun, mensubu olduğu sendikanın faaliyet alanında bulunan eğitim tartışmalarını yakından takip etmesi ve bu konuda eleştirilerini dile getirmesi demokratik bir toplumda olağan karşılanmalıdır. Tasarrufları ile ilgili eleştirilere daha fazla tolerans göstermeleri gereken kamu görevlilerinin eylemlerini ve ihmallerini sıkı bir denetime tabi tutarak vatandaşların karar alma süreçlerine katkıda bulunmak demokratik toplumun bir gereğidir.

Ayrıca şikayetçi kurum, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı cevap verme konusunda oldukça geniş olan imkanlarını kullanmış ve kamuoyunu bilgilendirmiştir. Buna rağmen başvurucunun söz konusu haber nedeniyle cezalandırılması, bilgilendirme ve eleştiri ortamına zarar verebilecektir."

Anayasa Mahkemesi, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:37:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]