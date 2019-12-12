Anayasa Mahkemesinden "ifade özgürlüğü" kararı - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesinden "ifade özgürlüğü" kararı

7 saat önce

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Erbil Tuşalp'in 2013'te yayımlanan köşe yazısı nedeniyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e tazminat ödemeye mahkum edilmesinin "ifade ve basın özgürlüğünün ihlali" olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesinden

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Erbil Tuşalp'in 2013'te yayımlanan köşe yazısı nedeniyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e tazminat ödemeye mahkum edilmesinin "ifade ve basın özgürlüğünün ihlali" olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, Tuşalp, 26 Kasım 2013'te bir gazetede yayımlanan "Alıntı" başlıklı köşe yazısında, Gülen için kullanılan "paragöz iblis, haysiyetsiz sapık, cüzzamlı sürüngen, dolara kara sevdalı, gözyaşı bezirganı, İslami terbiyeden nasipsiz, insanlarımızı morfinleyen sünepe, uyanık bir mazoşist" ifadelerine yer verdi.

Bu yazı sonrasında Gülen'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Tuşalp, hükmün açıklanması geri bırakılarak 1740 lira para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu yazıda yer alan nitelemelerin kendisi tarafından değil, dershanelerin kapatılması döneminde üçüncü şahıslar tarafından Gülen'e söylendiğini belirten Tuşalp, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine kararla ilgili itirazda bulundu.

Tuşalp, mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine konuyu AYM'ye taşıdı.

Yüksek Mahkeme, Tuşalp'e verilen para cezasını "ifade ve basın özgürlüğünün ihlali" saydı.

AYM'nin gerekçeli kararında, başvuru konusu yazının, FETÖ/PDY ve onun elebaşı Gülen ile başta iktidar partisi temsilcileri olmak üzere değişik toplumsal kesimler arasında karşılıklı suçlamaların yapıldığı ve ağır sözlerin söylendiği bir dönemde yazıldığı hatırlatıldı.

Tuşalp'e manevi tazminat

Yazının, hem Gülen'in üslubuna hem de ona yönelik üsluba dair eleştiri niteliği taşıdığı kaydedilen gerekçede, derece mahkemelerinin dava konusu ifadeleri yazının tamamını dikkate almadan, yazıldığı bağlamı gözetmeden değerlendirdiği ifade edildi.

Söz konusu mahkeme kararıyla yazarın ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden AYM, Tuşalp'e 1740 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve daha önceki yargılama giderlerinin yazara ödenmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, Erbil Tuşalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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