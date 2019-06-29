Anayasa Mahkemesinden "ihsas-ı rey" iddialarına yalanlama
16 dakika önce
Anayasa Mahkemesi, (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen uygulamaların yer aldığı iddialarını yalanladı.
AYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhsas-ı reyde bulunulduğu yolundaki iddia tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:38
, (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen uygulamaların yer aldığı iddialarını yalanladı.
AYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhsas-ı reyde bulunulduğu yolundaki iddia tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
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