Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesinden "ihsas-ı rey" iddialarına yalanlama
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Anayasa Mahkemesinden "ihsas-ı rey" iddialarına yalanlama

16 dakika önce

Anayasa Mahkemesi, (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen uygulamaların yer aldığı iddialarını yalanladı. AYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhsas-ı reyde bulunulduğu yolundaki iddia tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinden
Anayasa Mahkemesi, (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen uygulamaların yer aldığı iddialarını yalanladı.

AYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhsas-ı reyde bulunulduğu yolundaki iddia tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:38 
Anayasa Mahkemesi, Dünya
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