Anayasa Mahkemesinden OHAL tedbirlerine ilişkin 3 iptal kararı
6 saat önce
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere' ilişkin kanununa yapılan itirazlara yönelik kararı resmi gazetede yayınlandı. İtiraz edilen 6 husustan 3'ü iptal edildi, diğerleri anayasaya uygun görüldü.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere' ilişkin kanununa yapılan itirazlara yönelik kararı resmi gazetede yayınlandı.
Buna göre söz konusu kanunun "terör örgütleri üyeliği veya iltisakı bulunan kişilerin eşlerinin pasaportlarının iptal edilmesini", "kapatılan yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin vakıf üniversitelerine ücret ödemesini" ve "kanun kapsamında alınan kararlar nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulamamasını" içeren maddeler iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:22
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