Anayasa Mahkemesinden 'Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi' kararı
1 saat önce
Yüksek Mahkeme, Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi yapılması talebinin reddedilmesinde din özgürlüğü hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:37
Yüksek Mahkeme, Türkiye
Ermenileri Patrikliği seçimi yapılması talebinin reddedilmesinde din özgürlüğü hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.
ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi