Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesinden 'Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi' kararı
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Anayasa Mahkemesinden 'Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi' kararı

1 saat önce

Yüksek Mahkeme, Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi yapılması talebinin reddedilmesinde din özgürlüğü hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesinden 'Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi' kararı, System.String[]
Türkiye, Ekonomi
Yüksek Mahkeme, Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi yapılması talebinin reddedilmesinde din özgürlüğü hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:37 
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