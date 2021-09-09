Anayasa Mahkemesinin 9. Yaz Okulu Programı yapıldı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, derece mahkemelerinin, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama konusundaki isteksizliği ve direncinin yeni bireysel başvurulara yol açtığını belirtti.

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) bünyesinde Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesince 9'uncusu düzenlenen Yaz Okulu Programı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl da video konferans yöntemiyle yapıldı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yaz Okulu Programına, 28 farklı mahkeme ve kurumdan temsilciler katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yaz Okulu Programına katılımın her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kapsamda yapılan etkinliklerin mahkemeler arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ve iş birliğini geliştirdiğini ifade etti.

Konuşmasında, "Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasına Genel Bakış" başlıklı sunum yapan Arslan, yargı kararlarının uygulanmasının, adil yargılama sürecinin vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları ile tüm gerçek ve tüzel kişiler bakımından bağlayıcı olduğunun Anayasa'nın 153. maddesinde açıkça belirtildiğini kaydeden Arslan, kararların bağlayıcı niteliğinin en önemli yönünün, kararların gereğinin yerine getirilmesi olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, şunları kaydetti:

"Bireysel başvuru sistemini benimseyen bazı devletlerde de olduğu gibi ihlal kararlarının icra edilmemesi, kaçınılmaz şekilde bu sistemin etkili bir hukuk yolu olarak güvenilirliği konusundaki endişeleri beraberinde getirmiştir. Bazı davalarda, kararları ihlale yol açan derece mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin yargılamanın yeniden yapılması ve ihlalin giderilmesi yönündeki kararlarının gereğini yerine getirme konusunda isteksiz davranmıştır. Derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama konusundaki isteksizliği ve direnci, yeni bireysel başvurulara yol açmıştır. Mahkeme, ihlal kararlarının uygulanmaması neticesinde ilgili hak ve özgürlüklerin bir kez daha ihlal edildiğini süratle tespit ederek, derece mahkemelerini ihlal kararlarını uygulamaları ve tespit edilen ihlalleri gidermeleri konusunda kuvvetli bir dille uyarmıştır. Netice itibarıyla mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıştır."

Hukuk sisteminin etkinliği, mahkemelerin kararlarının doğru şekilde uygulanmasına bağlı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Türkiye'deki bireysel başvuru sistemini etkili bir başvuru yolu olarak ilan ettiğini hatırlatan Arslan, "Bu alanda karşılaşılan bazı sorunlara rağmen bireysel başvuru mekanizmasının, Strazburg Mahkemesi'ne gitmeden önce tüketilmesi gereken etkili bir başvuru yolu olarak varlığını sürdürebilmesi için Anayasa Mahkemesi kararlarının ilgili makamlar tarafından uygun şekilde icra edilmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bir hukuk sisteminin etkinliğinin mahkemelerin kararlarının doğru şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu, bunun da devlet organları arasında sürekli iş birliği ve diyalog gerektirdiğini aktaran Arslan, "Tam da bu nedenle diğer devletlerin yargı kurumlarıyla da samimi bir tecrübe alışverişinde bulunarak kararların icrası meselesini ele almalı ve bu hususta sağlam çözümler aramalıyız." ifadesini kullandı.

AAMB 9. Yaz Okulu kapsamında, moderatörlüğünü Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan'ın üstlendiği oturumlar yapıldı.

Oturum aralarında, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerleri ile Anayasa Mahkemesinin tanıtımını yapan kısa videolar gösterildi.

Program, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.