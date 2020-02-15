Anayasa Mahkemesinin gazetecilerle ilgili kararı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer, Anayasa Mahkemesinin (AYM) gazetecilerle ilgili kararını değerlendirdi.

Tuncer, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin tarihi bir karar verdiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin basın kartı sahibi olan ve olmayan gazeteciler şeklinde ikili bir ayrımın olamayacağına karar vererek, sektördeki kanayan bir yara olan uygulamaya son verdiğini vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu ayrım basın kartı sahibi gazeteciler ile basın kartına sahip olmayan gazetecilerin aynı işi yapmalarına rağmen emeklilik bakımından farklı düzenlemelere tabi olmaları sonucunu doğuruyordu. Anayasa Mahkemesi yıllardır dile getirdiğimiz gibi gazetecilerin fiziksel, ruhsal ve fizyolojik bakımlardan insan sağlığını olumsuz etkileyen ağır ve yıpratıcı koşullar altında çalıştıklarını ve yıpranma payı hakkından yararlandırılmalarının yasalarca kabul edildiğini onaylamış oldu. İptal hükmü, Resmi Gazetede yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu tarihi karar tüm meslektaşlarım adına olumlu bir gelişmedir."

Anayasa Mahkemesinin, gazetecilerin fazla mesaisinin zamanında ödenmemesi durumunda günlük yüzde 5 faiz işletilmesine olanak tanıyan kanun maddesi ile sadece basın kartı sahibi gazetecilere yıpranma hakkı veren kanun maddesinin iptaline ilişkin iki ayrı kararı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.