Anayasa Mahkemesinin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili kararının gerekçesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Dünya Anayasa Mahkemesinin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili kararının gerekçesi Resmi Gazete'de - Son Dakika Dünya

Anayasa Mahkemesinin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili kararının gerekçesi Resmi Gazete'de

6 saat önce

Anayasa Mahkemesinin, Kanal İstanbul Projesi'nin, yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan kanun maddesinin iptal istemini oy birliğiyle reddetmesine ilişkin kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili kararının gerekçesi Resmi Gazete'de, System.String[]

Anayasa Mahkemesinin, Kanal İstanbul Projesi'nin, yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan kanun maddesinin iptal istemini oy birliğiyle reddetmesine ilişkin kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


TBMM'de 26 Temmuz 2018'de kabul edilen bedelli askerliğe yönelik düzenlemenin de olduğu torba kanunda Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme de yer alıyordu.

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İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:15 
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