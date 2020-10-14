Anayasa Mahkemesinin olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapılmadı - Son Dakika

Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'na ilişkin ihlal kararının ardından, yeniden yargılama yapması için kararın gönderildiği İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu 'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine yaptığı olağanüstü toplantının ardından açıklama yapılmadı.

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