Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Mardin milletvekili Tuma Çelik için toplandı - Son Dakika

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Mardin milletvekili Tuma Çelik için toplandı

ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekesini görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik Hakkı'nda cinsel taciz iddiaları bulunuyor. Çelik bu iddialara karşı savunma hakkı tanınacak. Çelik savunmasını sözlü veya yazılı yapabilecek.