Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Tuma Çelik için toplandı - Son Dakika

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında cinsel taciz iddiaları bulunuyor. Çelik'e bu iddialara karşı savunma hakkı tanınacak. Çelik, savunmasını sözlü veya yazılı yapabilecek.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekesini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Mardin Milletvekili Tuma Çelik 'e ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı fezlekesini görüşmek üzere toplandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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