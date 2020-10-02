Anayasa ve Adalet Komisyonu, Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyayı... - Son Dakika

Anayasa ve Adalet Komisyonu, Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyayı...

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "Komisyon kararına göre, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının, hazırlık komisyonu raporu çerçevesinde kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurula gönderilmesine karar vermiştir" dedi.

Anayasa ve Adalet Komisyonu, Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyayı..., System.String[]

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "Komisyon kararına göre, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının, hazırlık komisyonu raporu çerçevesinde kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurula gönderilmesine karar vermiştir" dedi.

Komisyon Başkanı Bozdağ, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantısından sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bozdağ, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunun görüşüldüğünü belirtti. Bozdağ, "Komisyon kararına göre, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının, hazırlık komisyonu raporu çerçevesinde kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurula gönderilmesine karar vermiştir. Bundan sonra takdir Genel Kurula aittir" dedi.

Tuma Çelik hakkında kararın alınmasına ilişkin olarak Bozdağ, "Karar, üyelerimizin bir üyemiz hariç, o da 'çekimser'im dedi, diğer üyelerimizin oy birliği ilke alındı. Fakat daha sonra anılan üyemiz 'Ben dosyalardaki dokunulmazlığın kaldırılması olarak anladım. benim bu dosyaya itirazım yok' dedi. Ayrıca bir yazı Komisyon Başkanlığına göndereceğini ifade etti. Bu çerçeveden bakılırsa katılan üyelerimizin oy birliğiyle alınmış bir karardır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Çelik'in toplantıya katıldığını belirterek, "Hem yazılı verdiği 17 sayfalık savunması okundu. Onun 79 sayfalık ekleri vardı. Ayrıca kendisi de ilave sözlü savunma yaptı" şeklinde konuştu.

Komisyon toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik komisyonda hazır bulundu. - ANKARA

Milletvekili, Tuma Çelik, Anayasa, Adalet, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Anayasa ve Adalet Komisyonu, Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyayı... - Son Dakika


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