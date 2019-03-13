Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları" Konulu Konferans

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Prof Dr. Engin Yıldırım, "Bireysel başvuru sokaktaki insanı, yurttaşı anayasa yargısıyla tanıştırdı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Prof Dr. Engin Yıldırım, "Bireysel başvuru sokaktaki insanı, yurttaşı anayasa yargısıyla tanıştırdı." dedi.



Başkanvekili Yıldırım, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları" konulu konferansta, Türkiye ve dünyadaki yargı sistemleri hakkında bilgi verdi.



Vatandaşlara anayasaya bireysel başvuru hakkı tanınmasıyla şimdiye kadar 211 bin bireysel başvuru yapıldığını aktaran Yıldırım, bunlardan 7 bininin ihlal ile sonuçlandığını, bunun da yüksek bir rakam olduğunu, dünyada bu oranın yüzde 2 olarak kabul gördüğünü söyledi.



Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin ciddi bir ihlal oranıyla çalıştığını, en büyük oranın da adil yargılanma hakkıyla ilgili dosyalar olduğunu belirterek, "Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama başlatmış belli davalarda süre getirmiş. Muhtemelen önümüzdeki zaman diliminde bu sorun aşılacak. Yani 20, 30, 50 yıl süren davalar artık tarihe karışacak. Benim 9 yıllık Anayasa Mahkemesi deneyimimde 56 yıllık tapu davası gördüm." ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan anayasaya biresel başvuru hakkının öneminde işaret eden Yıldırım, böylece vatandaşların anayasa yargısıyla tanıştığını belirtti.



Yıldırım, şöyle dedi:



"Bireysel başvuru sokaktaki insanı, yurttaşı anayasa yargısıyla tanıştırdı. Vatandaşı, kamuoyuna çok yansıyan bir takım kapatma davaları dışında pek fazla ilgilendirmezdi Anayasa Mahkemesi kararları. Şimdi bireysel başvuru yoluyla anayasa yargısı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla tanıştı. Bu Türkiye için büyük bir kazanımdır."



Anayasa Mahkemesinin 15 yargıç, 100'ü aşkın raportörün gecesini gündüzüne katarak, başvuruları fazla sarkmadan bitirmeye çalıştığını anlatan Yıldırım, Anayasa yargısının klasik olarak devletin değişik birimleri arasındaki yetki uyuşmazlıklarını çözüme bağladığını kaydetti.



"Vatandaş kararların adil olduğunu düşünüyor"



Anayasa Mahkemesinin yerinde kararlar verdiğini ifade eden Yıldırım, "Bizden başvurusu ret alan bir vatandaş nereye gidecek, gitmek isterse Strazburg'a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bakıyoruz 171 bin ret kararımız var. Bölümlerden de ihlal olmadığına yönelik verdiğimiz dosyalar var. Çok küçük bir bölümü AİHM'e gitmiş. Yani vatandaş verilen kararın adil olduğunu düşünüyor." dedi.



Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, konferansın sonunda Yıldırım'a plaket verdi.

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