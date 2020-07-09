Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 yılı raporu - Son Dakika

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2019 yılı raporu açıklandı. Raporu kamuoyuna Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.