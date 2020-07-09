Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 yılı raporu - Son Dakika
Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 yılı raporu
Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2019 yılı raporu açıklandı.
Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2019 yılı raporu açıklandı. Raporu kamuoyuna Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.
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9.07.2020 19:41:08. #1.13#
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