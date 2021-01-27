Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada

27.01.2021 12:54
Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada

Bursa'da üst geçit olmasına rağmen anayolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da üst geçit olmasına rağmen anayolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada, yaya yara almazken, yolcu minibüsünün  içerisinde panik oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Bursa- Mudanya yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun bir şekilde aktığı ana yolda, üst geçit olmasına karşın bir yaya, yola çıkarak karşıdan karşıya geçmek istedi. O esnada, minibüs şöforü, karşısına bir anda çıkan yayayı görünce aniden frene bastı. Yaya, minibüsün hafif çarpmasıyla savruldu. O anlar ise, saniye saniye minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda yaya, kazayı bir yaralanma olmadan atlattı.

YORUMLAR
500
Erkan Ataman: 'Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun' Erkan Ataman: 'Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun' Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı Meslek lisesinin fırınında unlu mamul üreterek ekmek kültürünü öğreniyorlar Meslek lisesinin fırınında unlu mamul üreterek ekmek kültürünü öğreniyorlar
Kaynak: DHA

Üst Geçit, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:12:37. #1.13#
SON DAKİKA: Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement