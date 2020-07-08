Anayurt Bulvarı trafiğe açıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları sürdürülen Anayurt Bulvarının 1. Etabı trafiğe açıldı. Anayurt Caddesi ile Özsan Sanayi Sitesi Kavşağı kesişme noktasını kapsayan 1. Etap, söz konusu bölgenin trafiğinde önemli rahatlama sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer; Anayurt Sivas yolu ve Özsan kavşağının 1. Etap çalışmasının tamamlandığını kaydetti. UKOME Kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından kavşağın yapım çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Özer, "Ulaşım Dairesi olarak da yol çizgilerini yapmamızla çalışmalar tamamlanmış oldu. Güzel bir çalışma oldu. Hem planlaması hem de uygulaması ile yatay - dikey işaretlemelerini ve yol çizgilerini yaptık" bilgilerini verdi. Özer, Anayurt Bulvarı üzerinde bulunan Ötüken Kavşağı ve Kartal Kavşağında Akıllı Kavşak Uygulaması olduğunu belirterek, "Akıllı Kavşak Uygulamasında geçiş üstünlüğü kavşakta ki araca aittir. Bu kural uyarınca geçişler kolaylıkla sağlanmaktadır. Ayrıca bir sinyalizasyon uygulamasına takılmadan kavşakta aracın geçiş üstünlüğü ile trafik daha kolay akmaktadır. Dolayısıyla Anayurt Bulvarımız, alt tarafta Demiryollarına üst tarafta da çevre yoluna eş bir yol olarak önemli bir alternatif erişim ve ulaşım imkanı sağlamaktadır" açıklamasında bulundu.

Ahmet Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla tamamladıkları yolu trafiğe açtıklarını belirterek, "Yolumuzu şehrimizin istifadesine sunduk. Malatya'mıza hayırlı olsun" dedi. - MALATYA