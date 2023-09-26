Ancelotti ateşi yaktı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla sahalara dönüyor - Son Dakika

Ancelotti ateşi yaktı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla sahalara dönüyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:29

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas maçında süre alabileceğini belirtti.

Sakatlık sürecini atlatan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcunun gelecek rakipleri Las Palmas karşısında oynayabileceğinin sinyalini verdi.

"O ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"ALONSO UMARIM BİR GÜN REAL MADRID'İN HOCASI OLUR"

Real Madrid'in kendisinden sonraki teknik direktörünün Xabi Alonso olacağı iddialarına ise Ancelotti, "Xabi Alonso oyuncu olarak yanımdaydı. Şimdi çok iyi gidiyor. Umarım bir gün Real Madrid'in teknik direktörü olur. Onu tıpkı Raul ve Arbeloa gibi seviyorum." diyerek cevap verdi.

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Son Dakika Futbol Ancelotti ateşi yaktı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla sahalara dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ancelotti ateşi yaktı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla sahalara dönüyor - Son Dakika
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