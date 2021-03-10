Ancestors Legacy'nin ücretsiz sürümü yayınlandı | Sistem gereksinimleri nelerdir? - Son Dakika
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Ancestors Legacy'nin ücretsiz sürümü yayınlandı | Sistem gereksinimleri nelerdir?

10.03.2021 09:54

2018 yılında 1C Entertainment tarafından yayınlanan tek oyunculu, Orta Çağ Avrupası'nda geçen strateji oyunu Ancestors Legacy'nin bugün Steam'de ücretsiz sürümü yayınlandı. Ancestors Legacy sistem gereksinimleri neler?

Destructive Creations tarafından geliştirilen ve 1C Company tarafındanyayınlanan, Ancestors Legacy tek oyunculu modlara sahip bir orta dünya savaş oyunu. Oyunun ücretsiz sürümü Ancestors Legacy Free Peasant Edition bugün PC (Steam) için yayınlandı.

Oyun içinde Ancestors Legacy Free Peasant Edition multiplayer modundaki 17 haritayı ve 4 ülkeyi (Alman, Vikings, Slav, Anglo-Saxon) içeriyor.

ANCESTORS LEGACY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

· İşletim Sistemi: Windows® 7 (Service Pack 1) , Windows 8.1 and Windows 10 - (64-bit only).

· İşlemci: 2.6 GHz Intel® Core™ i5-750 or 3.2 GHz AMD Phenom™ II X4 955

· Bellek: 4 GB RAM

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM)

· DirectX: Sürüm 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

· İşletim Sistemi: Windows® 7 (Service Pack 1)/ Windows® 8/ Windows® 8.1/ Windows® 10/ (64-bit only)

· İşlemci: AMD Octa-Core/ Intel Quad-Core processor running at 3.4 GHz (AMD FX X8 8350 or Intel Core i5 3570 or newer architectures are recommended)

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: AMD/NVIDIA 2048MB

· DirectX: Sürüm 11

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Son Dakika Gamegar Ancestors Legacy'nin ücretsiz sürümü yayınlandı | Sistem gereksinimleri nelerdir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ancestors Legacy'nin ücretsiz sürümü yayınlandı | Sistem gereksinimleri nelerdir? - Son Dakika
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